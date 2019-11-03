В Одессе замуровали стену на месте снесенного барельефа маршалу Жукову

Вот уже несколько дней в Одессе не утихают страсти по демонтированной скульптуре в честь советского маршала Георгия Жукова.

Ее 31 октября убрали со здания военкомата активисты Нацкорпуса. На работы дали разрешение в Минобороны.

Горожане отреагировали по-разному. Часть акт декоммунизации поддержала, другая осудила действия активистов, отметив, что их лишили исторического наследия. Среди тех, кто был против, оказался мэр Одессы Геннадий Труханов.

Причем некоторые одесситы так расстроились, что даже устроили реквием по демонтированной скульптуре. Они требовали вернуть Жукова на место, более того, просили переименовать обратно проспект, который был назван в его честь.

Горожане зажгли на акции лампадки и принесли цветы, сложив их в образовавшуюся на месте снятого барельефа нишу. Впрочем, цветы там лежали недолго. Сразу после окончания реквиема активисты их убрали и сожгли.

Дыру из-под скульптуры от греха подальше решили заделать кирпичами – чтобы никто туда больше ничего не складывал. Как сообщил одесский блогер Иван Бошку, стену собираются оштукатурить.

“Замуровали всю память о Жукове в Одессе, – написал он в Facebook. – У приморского военкомата на улице Канатной от него и следа не осталось”.

Ранее в Минобороны заявляли, что к декабрю на этом месте хотят установить памятный знак павшим воинам АТО.

Фото: Facebook Ивана Бошку