Вместо барельефа Жукову в Одессе установят памятный знак погибшим на Донбассе

В этот четверг со здания одесского военкомата на улице Канатной демонтировали скульптурный объект советскому деятелю маршалу Жукову.

Его снесли бойцы Нацкорпуса. При этом разрешение на проведение работ дали в Минобороны.

Как рассказали в военкомате radiosvoboda.org, убрать барельеф планировали еще три года назад. Тогда представители Министерства обороны составили распоряжение о сносе и подали его в обладминистрацию. Но только сейчас получилось осуществить задуманное. Правда, сделать это должны были власти, а в итоге демонтировали активисты.

Снесенный барельеф забрал к себе один из городских активистов.

При этом в военкомате уже придумали, что будет на месте скульптуры советского полководца. Так, на стене здания военкомата обещают установить мемориальную доску в честь воинов, погибших на Донбассе. Там уже даже разработали проект памятного знака и отдали его на согласование руководству. Мемориальная доска может появиться на стене военкомата уже в декабре нынешнего года.

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Фото: radiosvoboda.org