Геннадий Труханов о сносе барельефа маршалу Жукову: «Это плевок в лицо одесситам»

В четверг, 31 октября, одесситы стали свидетелями того, как на улице Канатной сняли со стены дома скульптурный объект в честь маршала Георгия Жукова

Инициаторами выступили активисты Национального корпуса. Они демонтировали барельеф советскому полководцу, установленный на здании местного военкомата.

При этом националисты договорились с Минобороны, получив письменное разрешение начальника квартирно-эксплуатационного отдела.

Одесситы неоднозначно отреагировали на ситуацию — их мнения разделились. Часть поддержала активистов, а некоторые отметили, что одесситов лишили исторического наследия. Среди тех, кто был против, оказался и мэр города Геннадий Труханов.

На своей странице в Facebook градоначальник отметил, что считает недопустимым то, что изваяние снесли, не спросив мнения общественности.

«Эта ситуация — откровенный плевок в лицо одесситам, – написал Геннадий Труханов. – В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города».

Мэр назвал снос памятника актом вандализма, возмутившись тем, что на его совершение дали добро в Минобороны, где не возражали против работ по демонтажу памятного знака.

«Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким – нет, будут принимать исключительно одесситы», – подытожил Геннадий Труханов.

Фото: Facebook Геннадия Труханова