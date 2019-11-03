На реквиеме по маршалу Жукову в Одессе засветили лампадки и сожгли цветы (фото, видео)

На днях со здания одесского военкомата сняли скульптурный объект, установленный в честь маршала Георгия Жукова.

Его демонтировали активисты Национального корпуса. При этом в Минобороны дали на демонтаж официальное разрешение.

Горожане, обсуждая инцидент, разбились на два лагеря. Одни поддержали акт декоммунизации. Другие выступили против, считая действия бойцов Нацкорпуса уничтожением исторического наследия. Демонтаж резко осудил мэр города Геннадий Труханов, назвав его плевком в лицо одесситов.

А вскоре после происшествия в защиту снесенного памятного знака организовали необычную акцию. Так, одесситы пришли к зданию военокмата, устроив реквием по Жукову. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Одни зажгли лампадки в память о советском деятеле, другие принесли с собой цветы. А кто-то даже прикрыл образовавшуюся на стене дыру на месте скульптуры черной пленкой – получилось что-то вроде траурного флага.

К слову, по окончанию акции все, что принесли одесситы, в итоге сожгли и выбросили, передает timer-odessa.net.

Инициатор акции – депутат горсовета Богдан Гиганов. Он выступил с предложением к властям вернуть постамент на место. Впрочем, в Минобороны уже нашли применение освободившемуся из-под барельефа места. Там планируют установить мемориальную доску в честь погибших воинов на Донбассе.

Фото, видео: timer-odessa.net