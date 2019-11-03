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Новости Одессы и Одесской области

На реквиеме по маршалу Жукову в Одессе засветили лампадки и сожгли цветы (фото, видео)

На реквиеме по маршалу Жукову в Одессе засветили лампадки и сожгли цветы (фото, видео)

На днях со здания одесского военкомата сняли скульптурный объект, установленный в честь маршала Георгия Жукова.

Его демонтировали активисты Национального корпуса. При этом в Минобороны дали на демонтаж официальное разрешение.

Горожане, обсуждая инцидент, разбились на два лагеря. Одни поддержали акт декоммунизации. Другие выступили против, считая действия бойцов Нацкорпуса уничтожением исторического наследия. Демонтаж резко осудил мэр города Геннадий Труханов, назвав его плевком в лицо одесситов.

А вскоре после происшествия в защиту снесенного памятного знака организовали необычную акцию. Так, одесситы пришли к зданию военокмата, устроив реквием по Жукову. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Одни зажгли лампадки в память о советском деятеле, другие принесли с собой цветы. А кто-то даже прикрыл образовавшуюся на стене дыру на месте скульптуры черной пленкой – получилось что-то вроде траурного флага.

К слову, по окончанию акции все, что принесли одесситы, в итоге сожгли и выбросили, передает timer-odessa.net.

Инициатор акции – депутат горсовета Богдан Гиганов. Он выступил с предложением к властям вернуть постамент на место. Впрочем, в Минобороны уже нашли применение освободившемуся из-под барельефа места. Там планируют установить мемориальную доску в честь погибших воинов на Донбассе.

Фото, видео: timer-odessa.net

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3 комментарии
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Мишко з Одэси
Гость
Мишко з Одэси

Пасивные сепары парашные.

Голос за-2Голос против  Ответить
34 минут назад
Одессит
Гость
Одессит

Кучка вандалов разрушает страну.Даже Минобороны угодливо и гадко прогибается перед ними!А ещё недавно мы были Государством…

Голос за1Голос против  Ответить
20 минут назад
Татьяна
Гость
Татьяна

“…хотят вместо барельефа маршалу Жукову повесить списки погибших в АТО…” ??? …будут эти “списки” постоянно отмывать от черной краски… ох, разбередили еще одну рану в Одессе…а работникам теперешнего “военкомата2 в том здании это место станет вечным укором . за малодушие, беспринципность и продажность !!!

Голос за0Голос против  Ответить
2 минут назад
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