Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заменили аварийный участок канализации (фото, видео)

В Одессе заменили аварийный участок канализации (фото, видео)

Сверху ливень — снизу грунтовые воды. В таких условиях работникам «Инфоксводоканала» приходилось работать всю неделю, чтобы заменить аварийный участок канализационного коллектора большого диаметра.

Работы на глубине 5-ти метров продолжались почти неделю без ограничения услуг потребителям. Из-за высокого уровня грунтовых вод и постоянных дождей привлекалась спецтехника для откачки. А когда грязь и грунт «заиливали» трубу, прочистить ее помогала недавно приобретенная каналопромывочная машина на базе Mercedes, которая заменяет три мощных агрегата.

Благодаря современной технике и самоотверженности работников десятки тысяч потребителей продолжат получать качественные и бесперебойные услуги водоотведения.

«Мы благодарны каждому потребителю, кто поддерживает нас своевременными оплатами!» — сообщили в «Инфоксводоканале».

Напомним, одесситы задолжали за водоснабжение почти полмиллиарда гривен. Согласно постановлению Кабмина, «Инфоксводоканал» имеет право отключать должникам услуги водоснабжения и водоотведения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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