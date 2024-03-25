В Одессе заменили аварийный участок канализации (фото, видео)

Работы на глубине 5-ти метров продолжались почти неделю без ограничения услуг потребителям. Из-за высокого уровня грунтовых вод и постоянных дождей привлекалась спецтехника для откачки. А когда грязь и грунт «заиливали» трубу, прочистить ее помогала недавно приобретенная каналопромывочная машина на базе Mercedes, которая заменяет три мощных агрегата.

Благодаря современной технике и самоотверженности работников десятки тысяч потребителей продолжат получать качественные и бесперебойные услуги водоотведения.

«Мы благодарны каждому потребителю, кто поддерживает нас своевременными оплатами!» — сообщили в «Инфоксводоканале».

Напомним, одесситы задолжали за водоснабжение почти полмиллиарда гривен. Согласно постановлению Кабмина, «Инфоксводоканал» имеет право отключать должникам услуги водоснабжения и водоотведения.