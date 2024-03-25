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В Одесі замінили аварійну ділянку каналізації (фото, відео)

В Одесі замінили аварійну ділянку каналізації (фото, відео)

Зверху злива – знизу ґрунтові води. У таких умовах працівникам “Інфоксводоканалу” доводилося працювати весь тиждень, щоб замінити аварійну ділянку каналізаційного колектора великого діаметру.

Роботи на глибині 5-ти метрів тривали майже тиждень без обмеження послуг споживачам. Через високий рівень ґрунтових вод і постійні дощі залучалася спецтехніка для відкачування. А коли бруд і ґрунт “замулювали” трубу, прочистити її допомагала нещодавно придбана каналопромивна машина на базі Mercedes, яка замінює три потужні агрегати.

Завдяки сучасній техніці та самовідданості працівників десятки тисяч споживачів продовжать отримувати якісні та безперебійні послуги водовідведення.

“Ми вдячні кожному споживачеві, хто підтримує нас своєчасними оплатами!” – повідомили в “Інфоксводоканалі”.

Нагадаємо, одесити заборгували за водопостачання майже півмільярда гривень. Згідно з постановою Кабміну, “Інфоксводоканал” має право відключати боржникам послуги водопостачання та водовідведення.

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