В Одессе закупили новые музыкальные инструменты для художественных школ

В прошлом году для художественных школ Одессы закупили 10 новых музыкальных инструментов.

Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Также в 2020 году в семи художественных школах провели капитальные и текущие ремонты за счет городского бюджета.

Маркова отметила, что в Одессе работает всего 21 художественная школа, в которой обучаются 8 375 детей. В период карантина в этих школах организовали обучение в удаленном формате.

«Обучать онлайн – очень сложно для художественных школ. Но наши педагоги освоили эти навыки и проводили дистанционные занятия», – подчеркнула чиновница.

Напомним, одесским школам не хватает 280 специалистов.

Также стало известно, что в Одессе планируют увеличить количество классов в муниципальной школе дистанционного обучения.

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Фото: Известия