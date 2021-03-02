Ремонт одесского Деволановского спуска: на что ушли 19 миллионов? (фото)

На ремонт Деволановского спуска в Одессе в текущем году потрачены немалые средства. Как идет ремонт и идет ли он вообще?

В ходе заседания комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета депутаты подняли вопрос о том, что пора бы им получить отчет, на что ушли 19 миллионов гривен, которые были потрачены на ремонт Деволановского спуска за два месяца текущего года.

Член комиссии депутат Вадим Мороховский сообщил, что за последние два месяца на ремонт и проектирование спуска была потрачена именно такая сумма, а результатов работ пока не видно. Сумма немалая — это четверть расходов всего города за два месяца.

Ремонт Деволановского спуска начался в декабре прошедшего года. Тогда «Одесская жизнь» рассказывала о первых его признаках. При этом еще до того было уже потрачено 20 миллионов гривен на ремонт коллектора нашей исторической Канавы.

Депутат Мороховский сообщил, что недавно был на Деволановском спуске, но кроме следов недавно разрушенного дома, никаких изменений не увидел.

Кроме отчета о проделанных работах, депутаты будут требовать и их визуализацию.

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