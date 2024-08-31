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В Одесі закривається найбільший сервісний центр МВС (МРЕО)

В Одесі закривається найбільший сервісний центр МВС (МРЕО)

Сьогодні, 31 серпня 2024 року, в Одесі припиняє роботу сервісний центр МВС (колишній МРЕВ), розташований за адресою вул. Аеропортівська, 27/1. Про причини того, де можна буде отримати послуги та здати на права, читайте у публікації «Одеського Життя».

Про припинення роботи Центру №5142 повідомили у Сервісному центрі МВС в Одеській області.

Причина цього – переїзд закладу до іншої локації. Але де і коли Центр №5142 почне працювати знову, джерело не повідомляє.

Сервіс в Одесі на Аеропортівській усередині

Отримати послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну посвідчень водіїв, отримання посвідчень для виїзду за кордон та видачу дозволів на перевезення небезпечних вантажів можна буде в інших сервісних центрах в Одесі:

  • Сервісний центр МВС №5141: м. Одеса, вул. Інглезі, 15а;
  • Сервісний центр МВС №5152: м. Одеса, Київське шосе, 27а.

Важливо!

Сервісний центр МВС №5154, який займається виключно екзаменацією водіїв і розташований за тією ж адресою, де знаходився Центр 5142 (вул. Аеропортівська, 27/1), продовжує працювати без змін на тому самому місці.

Про відновлення роботи Центру 5142 на нову адресу буде повідомлено додатково на всіх офіційних ресурсах.

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