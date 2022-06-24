В Одессе закрыли до октября участок улицы Самолетной

В Одессе временно закрыли для проезда участок улицы Самолетной в Малиновском районе.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, это связано с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора и восстановлением асфальтового покрытия улицы Самолетной

Так, до 1 октября 2022 года временно закрыто движение автотранспорта на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской.

Напомним, ранее в Одессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска.