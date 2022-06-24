В Одессе закрыли до октября участок улицы Самолетной

В Одессе временно закрыли для проезда участок улицы Самолетной в Малиновском районе.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, это связано с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора и восстановлением асфальтового покрытия улицы Самолетной
Так, до 1 октября 2022 года временно закрыто движение автотранспорта на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской.
Напомним, ранее в Одессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска.
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