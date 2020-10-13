В Одессе зафиксировали нашествие медуз (видео)

Очередное нашествие гигантских медуз-корнеротов наблюдается в Одесском заливе. Данное явление повторяется практически каждую осень, когда море начинает остывать и медузы подплывают ближе к берегу, где вода еще теплая.

С одной стороны, медузы выглядят завораживающе красиво, с другой — могут представлять опасность для человека. Это один из самых крупных видов медуз Черного и Средиземного морей. Обычно их размер достигает 30-40 см. Но особо выдающиеся экземпляры могут достигать свыше двух метров в диаметре и весить до 10 килограммов. Контакт с корнеротом вызывает ожоги и аллергические реакции.

ПОДРОБНЕЕ