Новости Одессы и Одесской области

В Черном море около Одессы начался опасный “красный прилив” (видео)

В Черном море около Одессы начался опасный “красный прилив” (видео)

В Одесском заливе Черного моря наблюдается опасный “красный прилив”. 

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О нем рассказал эколог Владислав Балинский.

По его словам, это явление несет “угрозу для жизни и здоровья граждан”.

Друзья, вчера я снимал с воздуха Одесский залив, выполняя просьбу колеги биолога Галины Теренько, которая занимается изучением фитопланктона в отделе Аналитических исследований и организации мониторинга Украинского научного института экологии моря. Картина, которую мы увидели, подтвердила результаты многочисленных проб морской воды и худшие опасения специалистов.Сегодня в Одесском заливе наблюдается один из самых масштабных за всю историюнаблюдений т.н. “красных приливов”. Это процесс бурного развития одноклеточной фотосинтезирующей группы панцирных жгутиконосцев или динофлагеллят. Динофлагелляты выделяют в окружающую среду целый ряд опаснейших токсинов!!! Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу. У исследователей “красных приливов” фиксировались поражения органов дыхания летучими токсинами. Эти явления опасны для людей, поэтому во всём мире к ним приковано огромное внимание со стороны государственных и муниципальных органов власти.В случае отравления может произойти: 1. Ухудшение памяти и обучаемости, амнезия (потеря кратковременной памяти), токсические повреждения головного мозга, неврологические симптомы 2. Понос, рвота, боли в животе, диарея. 3. Повреждения кожи, респираторные эффекты. 4. Паралитическое отравление, смерть через 2—24 ч.В Одессе настоящая летняя погода, многие одесситы продолжают купаться в море, ловить бычков, мидий и рапанов. Этого ни в коем случае делать сейчас нельзя! От купания в море и употребления черноморских морепродуктов необходимо воздержаться!На мой взгляд, органы власти в срочном порядке должны: Организовать наблюдение за динамикой процесса и локализацией "цветения", мониторинг воды городских пляжей силами специалистов УкрНЦЕМ.Запретить вылов и добычу всех биоресурсов в Одесском заливе (Государственная экологическая инспекция в Одесской области).Строгий контроль дошкольных, школьных и медицинских учреждений (Одесский исполком).Я баллотируюсь в депутаты одесского горсовета для того, чтобы создать систему постоянного мониторинга состояния воды и воздуха в Одессе. Это необходимо для того, чтобы о состоянии питьевой и морской воды, воздуха, которым мы дышим, об опасностях для здоровья, одесситы могли узнавать не только из фейсбука. г. Одесса, Киевский район, округ №2, партия “Европейская солидарность”. Державна екологічна інспекція в Одеській області

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Montag, 12. Oktober 2020

“Картина, которую мы увидели, подтвердила результаты многочисленных проб морской воды и худшие опасения специалистов.
Сегодня в Одесском заливе наблюдается один из самых масштабных за всю историю наблюдений т.н. “красных приливов”. Это процесс бурного развития одноклеточной фотосинтезирующей группы панцирных жгутиконосцев или динофлагелля”, – сообщил эколог.

Балинский объяснил, что он снимал залив с воздуха по просьбе биолога Галины Теренько, которая занимается изучением фитопланктона в отделе Аналитических исследований и организации мониторинга Украинского научного института экологии моря.

По словам эколога, “красный прилив” в Одессе изучен еще слабо, поэтому “сложно сказать, какие конкретно токсины будут выделяться”.

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Фото иллюстративное 

 

 

2 комментарии
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Джокер
Гость
Джокер

Грета Тунберг объяснила свой призыв голосовать за Байдена тем, что при Альцгеймере память становится экологически чистой.

Голос за0Голос против  Ответить
1 час назад
Елена
Гость
Елена

В море не только нельзя купаться, но и гулять возле берега опасно. Вот такие дела…страшный сон. Но продолжают расти новостройки, кафе и рестораны..все отходы сбрасывают в море, без всякой очистки.Скоро квартиры дороже будут подальше….от моря. так как такие красные приливы выделяют токсины не только в воду но и в атмосферу.

Голос за0Голос против  Ответить
6 секунд назад
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