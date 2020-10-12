В Черном море около Одессы начался опасный “красный прилив” (видео)

О нем рассказал эколог Владислав Балинский.

По его словам, это явление несет “угрозу для жизни и здоровья граждан”.

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“Картина, которую мы увидели, подтвердила результаты многочисленных проб морской воды и худшие опасения специалистов.

Сегодня в Одесском заливе наблюдается один из самых масштабных за всю историю наблюдений т.н. “красных приливов”. Это процесс бурного развития одноклеточной фотосинтезирующей группы панцирных жгутиконосцев или динофлагелля”, – сообщил эколог.

Балинский объяснил, что он снимал залив с воздуха по просьбе биолога Галины Теренько, которая занимается изучением фитопланктона в отделе Аналитических исследований и организации мониторинга Украинского научного института экологии моря.

По словам эколога, “красный прилив” в Одессе изучен еще слабо, поэтому “сложно сказать, какие конкретно токсины будут выделяться”.

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Фото иллюстративное