В Одессе задержали российско-коммунистических подпольщиков

В Одессе 21 апреля задержаны лидеры и участники общественного объединения «Рабочее движение Украины», которое координируется и финансируется РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.

С начала военных действий, по данным службы, они изготовили печатную партию антиукраинских материалов, не раз пытались распространить коммунистическую символику и призывали к реанимации Советского Союза. Следующим шагом должны были быть постановочные массовые собрания и митинги.

На своей странице в Facebook участники объединения писали антикапиталистические посты, утверждали, что в Украине искусственно усиливают ненависть к россиянам и происходит «шовинистическая промывка мозгов».

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Одесской области, который собирал информацию для оккупантов и хранил взрывчатку.

Также была задержана одесситка за пропаганду войны и распространение паники.