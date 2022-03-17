Новости Одессы и Одесской области

СБУ задержала одесситку за пропаганду войны и распространение паники

СБУ задержала одесситку за пропаганду войны и распространение паники

В Одессе разоблачена вражеская агитаторша, которая распространяла в запрещенной социальной сети пропаганду страны-агрессора и панические настроения.

Рецепты

Об этом сообщили Одесском областном управлении Службы безопасности Украины.

Женщина распространяла в запрещенных в Украине соцсетях сообщения, которые дискредитировали Вооруженные Силы Украины, одобряла политику РФ и пропагандировала войну против Украины.

Кроме того, распространяла фейки по деятельности органов государственной власти и подавала искаженные данные о военном положении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ей уведомлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются дальнейшие процессуальные действия по установлению ее сообщников и других коллаборантов.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились сотрудниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить