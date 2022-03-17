СБУ задержала одесситку за пропаганду войны и распространение паники

В Одессе разоблачена вражеская агитаторша, которая распространяла в запрещенной социальной сети пропаганду страны-агрессора и панические настроения.

Об этом сообщили Одесском областном управлении Службы безопасности Украины.

Женщина распространяла в запрещенных в Украине соцсетях сообщения, которые дискредитировали Вооруженные Силы Украины, одобряла политику РФ и пропагандировала войну против Украины.

Кроме того, распространяла фейки по деятельности органов государственной власти и подавала искаженные данные о военном положении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ей уведомлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются дальнейшие процессуальные действия по установлению ее сообщников и других коллаборантов.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились сотрудниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры.