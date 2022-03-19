Житель Одесской области собирал информацию для оккупантов и хранил взрывчатку

В Одесской области задержали пособника РФ, который передавал информацию о позициях украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Одесской области задержан мужчина, который собирал и передавал РФ фото с расположением и оснащением блокпостов терробороны и пограничных отрядов области,

Подозреваемого в мае прошлого года предположительно завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций «Л/ДНР».

У фигуранта нашли списки патриотически настроенных граждан, помогающих ВСУ. Информацию он отправлял через специально созданный телеграмм-канал, отметили в СБУ.

При обыске дома у мужчины изъяли различные военные средства связи и более полукилограмма взрывчатого вещества – гексоген. Пока ищут его возможных сообщников.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчина – житель Беляевского района.

Задержанному сообщили о подозрении о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.