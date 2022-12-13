В Белгород-Днестровском напали на гуманитарный штаб

В Одесской области неизвестные похитили из гуманитарного штаба компьютерную технику и испортили продуктовые наборы.

Об этом сообщил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

Он рассказал, что ночью 13 декабря в гуманитарный штаб в Белгороде-Днестровском Одесской области, где выдают продуктовые наборы, проникли злоумышленники.

Преступники украли ноутбуки, на которых работают сотрудники штаба. Также они открыли огнетушитель и облили пеной продуктовые наборы.

Представители полиции установили тех, кто к этому причастен, заявил Граждан и сейчас выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что мародеры пытались украсть генератор из «Пункта несокрушимости» в Одессе.

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