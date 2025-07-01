Ключевые моменты:

В Одесской области пятеро подростков получили преступные предложения от российских спецслужб, но не пошли на сотрудничество с агрессором;

Подростки сразу же сообщили о преступных предложениях правоохранителям;

В полиции поблагодарили юных сознательных граждан своей страны: их родителям объявили благодарность, а самим подросткам вручили подарки.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции, четверо парней и девушка в возрасте от 14 до 17 лет получили через мессенджеры преступные предложения от российских спецслужб. За денежное вознаграждение им предлагали сделать фото военных объектов, поджечь релейные шкафы, автомобили военных и полицейских.

Подростки сразу сообщили об этом правоохранителям. Благодаря их принципиальному отказу от сотрудничества с врагом удалось предупредить ряд опасных преступлений.

«Эти дети проявили зрелость и ответственность, показали пример настоящего патриотизма. Они не подверглись враждебным обещаниям, отказались от «легких денег» и избрали сторону правды. Поступили как сознательные граждане своего государства. Мы искренне благодарим их, и призываем всех не молчать о подобных случаях», – отметила начальница отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова.

Правоохранители выразили благодарность родителям за достойное воспитание детей, а самим подросткам вручили благодарности и подарки.

«Их поступок – вдохновляющий пример для сверстников и напоминания: даже в юном возрасте можно быть сознательным гражданином, который болеет за безопасность страны», – отмечают в полиции.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как ФСБ превращает украинских подростков в смертников.