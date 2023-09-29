В Одессе задержали организатора бизнеса по переправки за границу призывников

Правоохранители провели спецоперацию, во время которой одновременно задержали в Одессе организатора преступной группы, а его сообщника – непосредственно во время перевозки «уклонистов» на границу Украины.

Как сообщили в полиции Одесской области, организовал незаконный бизнес 42-летний житель другой области, обвиняемый в серии разбойных нападений и бандитизме на территории Житомирской, Запорожской и Николаевской областей. Он переехав в Одессу и привлек в сообщники старшего на два года знакомого одессита и пока неустановленного человека, находящегося за границей.

Руководитель группы подыскивал мужчин призывного возраста и убеждал их в том, что имеет связи и возможность организовать их переправку через границу Украины в Республику Молдова. Одессит на арендованном автомобиле отвозил “клиентов” до границы с Приднестровьем, дальше с уклонистами работал третий сообщник, ожидавший на территории другой страны.

Такие услуги оценивались от 3500 до 5000 долларов.

В настоящее время дельцам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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