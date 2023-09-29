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В Одесі затримали організатора бізнесу з переправлення за кордон призовників

В Одесі затримали організатора бізнесу з переправлення за кордон призовників

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої одночасно затримали в Одесі організатора злочинної групи, а його спільника – безпосередньо під час перевезення «уклоністів» до кордону України.

Як повідомили у поліції Одеської області, організував незаконний бізнес 42-річний житель іншої області, який обвинувачується у серії розбійних нападів та бандитизмі на території Житомирської, Запорізької та Миколаївської областей. Він переїхав до Одеси і залучив у спільники старшого на два роки знайомого одесита і поки невстановлену людину, яка перебуває за кордоном.

Керівник групи підшукував чоловіків призовного віку та переконував їх у тому, що має зв’язки та можливість організувати їх переправлення через кордон України до Республіки Молдова. Одесит на орендованому автомобілі відвозив “клієнтів” до кордону з Придністров’ям, далі з ухилистами працював третій спільник, який чекав на території іншої країни.

Такі послуги оцінювалися від 3500 до 5000 доларів.

Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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