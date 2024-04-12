Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали чиновника, который обложил данью владельца овощных лотков (видео)

Руководителя одного из отделов Пересыпской райадминистрации Одесского горсовета задержали при получении взятки с торговца овощами и фруктами. Мужчине сообщили о подозрении. 

Чиновник систематически требовал взятки у продавца фруктов и овощей, в противном случае угрожая проблемами. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Правоохранители установили, что представитель Пересыпской районной администрации Одесского горсовета требовал ежемесячную дань в размере 12 тыс. грн с местного предпринимателя, который занимается розничной торговлей фруктами и овощами с двух уличных лотков. За отказ от уплаты откатов, чиновник угрожал демонтировать торговые точки.

Читайте также: В Одессе на взятке попался депутат городского совета

Кроме того, чиновник обещал за дополнительные 10 тыс. грн посодействовать в размещении еще одной палатки в районе.

Таким образом чиновник успел получить от предпринимателя два «отката» в размере 12-ти и 10-ти тысяч гривен. Мужчину задержали во время второй сделки, которая состоялась в одном из дворов многоэтажек в Пересыпском районе.

За содеянное чиновнику грозит до 10-ти лет заключения и конфискация имущества.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua