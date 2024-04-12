В Одессе задержали чиновника, который обложил данью владельца овощных лотков (видео)

Чиновник систематически требовал взятки у продавца фруктов и овощей, в противном случае угрожая проблемами. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Правоохранители установили, что представитель Пересыпской районной администрации Одесского горсовета требовал ежемесячную дань в размере 12 тыс. грн с местного предпринимателя, который занимается розничной торговлей фруктами и овощами с двух уличных лотков. За отказ от уплаты откатов, чиновник угрожал демонтировать торговые точки.

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Кроме того, чиновник обещал за дополнительные 10 тыс. грн посодействовать в размещении еще одной палатки в районе.

Таким образом чиновник успел получить от предпринимателя два «отката» в размере 12-ти и 10-ти тысяч гривен. Мужчину задержали во время второй сделки, которая состоялась в одном из дворов многоэтажек в Пересыпском районе.

За содеянное чиновнику грозит до 10-ти лет заключения и конфискация имущества.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.