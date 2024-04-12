В Одесі затримали чиновника, який обклав даниною власника овочевих лотків (відео)

Чиновник систематично вимагав хабарі у продавця фруктів і овочів, інакше погрожуючи проблемами. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції.

Правоохоронці встановили, що представник Пересипської районної адміністрації Одеської міськради вимагав щомісячну данину в розмірі 12 тис. грн з місцевого підприємця, який займається роздрібною торгівлею фруктами та овочами з двох вуличних лотків. За відмову від сплати відкатів чиновник погрожував демонтувати торгові точки.

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Крім того, чиновник обіцяв за додаткові 10 тис. грн посприяти в розміщенні ще одного намету в районі.

У такий спосіб посадовець встиг отримати від підприємця два “відкати” в розмірі 12-ти та 10-ти тисяч гривень. Чоловіка затримали під час другої оборудки, яка відбулася в одному з дворів багатоповерхівок у Пересипському районі.

За скоєне посадовцю загрожує до 10-ти років ув’язнення та конфіскація майна.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.