Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали чиновника мэрии: что нашли в его кабинете

В Одессе задержали чиновника мэрии: что нашли в его кабинете

В Одессе задержали заместителя директора одного из департаментов городского совета. Чиновника подозревают в вымогании взятки в размере в 1000 долларов за передачу коммунального помещения в аренду.

Об сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции и Одесской областной прокуратуре.

Правоохранители сообщили, что работник городского департамента обещал представителю общественной организации заключить договор аренды подвального помещения площадью 58, 8 м по заниженной ставке арендной платы.

За предоставление своих «услуг» чиновник потребовал 1000 долларов.

7 февраля во время получения части взятки — 500 долларов работника мэрии задержали.

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В служебном кабинете чиновника полицейские обнаружили и изъяли еще 13 тысяч 500 долларов и 19 тысяч гривен.

Здержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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