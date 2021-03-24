В Одессе забрали у горе-фотографов двух сов и передали зоопарку (фото)

Одесскому зоопарку передали двух сов, спасенных от эксплуатации уличными фотографами.
Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.
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Как рассказал Беляков на своей странице в Facebook, редких птиц конфисковали у горе-фотографов полицейские.
«Это серая неясыть и ушастая сова, наша фауна. У них сильно потерты перья, но повреждений нет», – определил директор зоопарка.
Он также пообещал, что сов выходят и оставят в зоопарке, так как жить в дикой природе они уже не смогут – их сняли с гнезд совсем маленькими птенцами.
Сегодня днем позвонил Георгий Липский, сказал, что в зоопарк привезут двух сов, конфискованых у горе-фотографов. Только…
Опубликовано Игорем Беляковым Среда, 24 марта 2021 г.
Напомним, ранее в Одесском зоопарке выходили краснокнижного пеликана, найденного с раненым крылом на берегу Тилигульского лимана.
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Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова