В Одессе забрали у горе-фотографов двух сов и передали зоопарку (фото)

Одесскому зоопарку передали двух сов, спасенных от эксплуатации уличными фотографами. Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

Как рассказал Беляков на своей странице в Facebook, редких птиц конфисковали у горе-фотографов полицейские.

«Это серая неясыть и ушастая сова, наша фауна. У них сильно потерты перья, но повреждений нет», – определил директор зоопарка.

Он также пообещал, что сов выходят и оставят в зоопарке, так как жить в дикой природе они уже не смогут – их сняли с гнезд совсем маленькими птенцами.

Сегодня днем позвонил Георгий Липский, сказал, что в зоопарк привезут двух сов, конфискованых у горе-фотографов. Только… Опубликовано Игорем Беляковым Среда, 24 марта 2021 г.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке выходили краснокнижного пеликана, найденного с раненым крылом на берегу Тилигульского лимана.

Читайте также: По Одесскому зоопарку разгуливали «фашисты» – что случилось?

Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова