Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В суде доказали, что женщина, занимая должность дознавателя в одном из отделений полиции Одессы, открыто выражала недовольство действующей властью и поддерживала действия оккупантов.

Через свой Instagram-канал, который имел более 7 тысяч подписчиков, она распространяла материалы, которые отрицали и оправдывали вооруженную агрессию РФ, начатую в 2014 году. Для маскировки IP-адреса девушка использовала специальное программное обеспечение.

Во время судебного разбирательства обвиняемая свою вину не признала. Приговор суда она ожидала под стражей.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается срок апелляционного обжалования.

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