Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

У суді довели, що жінка, обіймаючи посаду дізнавача в одному з відділень поліції Одеси, відкрито висловлювала невдоволення чинною владою та підтримувала дії окупантів.

Через свій Instagram-канал, який мав понад 7 тисяч підписників, вона поширювала матеріали, що заперечували та виправдовували збройну агресію РФ, розпочату 2014 року. Для маскування IP-адреси дівчина використовувала спеціальне програмне забезпечення.

Під час судового розгляду обвинувачена свою провину не визнала. Вирок суду вона очікувала під вартою.

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває термін апеляційного оскарження.

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