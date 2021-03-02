В Одессе за неделю увидели свет две двойни

На минувшей неделе в родильных домах Одессы появился на свет 171 новорожденный, в том числе две двойни.

По информации горсовета, мальчиков на прошедшей неделе появилось на свет 88, тогда как девочек – только 83.

Лидерство по количеству новорожденных принадлежит городскому роддому №1, где появился на свет 51 малыш.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Неделей ранее в городских роддомах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в том числе три пары близнецов.

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