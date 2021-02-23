Роддома Одессы: сколько новорожденных приняли за неделю?

Скоро весна: на Одесчине распустились редкие первоцветы На кургане в Татарбунарском районе Одесской области распустились редкие первоцветы – безвременник анкарский или, как его называют жители украинской Бессарабии – брандушки. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области дети разгуливали по тонкому льду Днестровского лимана Сегодня днем в пгт Овидиополь Одесской области спасатели провели «разъяснительную беседу» с подростками, которые подвергли свои жизни опасности, гуляя в теплую погоду по тонкому льду Днестровского лимана. ПОДРОБНЕЕ

Работы одесских художников передали во всемирный центр современного искусства В коллекции Центра Помпиду в Париже теперь будут представлены работы одесских художников. Это важное событие и для Одессы и для всего украинского искусства. ПОДРОБНЕЕ