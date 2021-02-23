Роддома Одессы: сколько новорожденных приняли за неделю?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в том числе три пары близнецов.
Как сообщает пресс-службе одесской мэрии, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками – на свет появились 103 маленьких одессита и 94 юные одесситки.
Первое место по числу принятых родов удерживает городской роддом №1 – здесь увидели свет 52 младенца.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Напомним, неделей ранее в городских роддомах Одессы появились на свет 199 новорожденных, в том числе пять пар двойняшек.
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