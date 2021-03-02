В Одесской области умер младенец: могло быть убийство

Жительница Белгород-Днестровского родила недоношенного ребенка. Он родился 16 февраля, а умер через несколько дней.
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Сожитель роженицы отнес ребенка на кладбище и самостоятельно похоронил, пишет “Думская” со ссылкой на полицию.
Женщина не состояла на учете, как беременная, а о произошедшем полиция узнала от соседей роженицы.
Инцидент предварительно квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство ребенка).
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Фото иллюстративное