В Одессе за неделю увидели свет 5 пар близнецов

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 195 новорожденных, в числе которых пять пар близнецов.

По данным одесской мэрии, количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками, которых появилось на свет 102. Также за неделю увидели свет 93 мальчика.

Лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 50 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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