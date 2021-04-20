В Одессе за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Одессе за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 12,2%, по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Одесского областного лабораторного центра, всего за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4410 одесситов, из них 49,3% детей и 50,7% взрослых.

Основное снижение заболеваемости – на 20,4% – было отмечено среди взрослого населения, а заболеваемость у детей снизилась на 1,8%.

В лабцентре отмечают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню.

Также на минувшей неделе в Одессе зарегистрировано 47 случаев острых кишечных инфекций, из них 70,2% – у детей.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одесской области медики выявили новый вирус гриппа типа А. Болезнь назвали не сезонной и не пандемической.

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Фото: avitsenna.uz