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В Одесской области покончил с собой подросток: причина многих удивила

В Одесской области покончил с собой подросток: причина многих удивила

29 апреля в Подольском районе у себя дома повесился 16-летний юноша. Предварительная причина того, что побудило его лишить себя жизни – парень проиграл 5000 грн в онлайн-казино.

О смерти молодого человека сообщили в полиции.

Тело сына в петле обнаружила дома мать. Она и сообщила о случившемся правоохранителям. Предсмертной записки молодой челок не оставил. Но, по словам матери, днем ранее он проиграл в онлайн-казино 5 тысяч гривен, из-за чего сильно расстроился.

Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».

Ранее сообщалось, что в Одессе прямо в лицее повесился 15-летний подросток. Причиной стали сложные взаимоотношения с другими детьми и учителями.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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