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В Одессе высаживают белые акации: адреса на 30 и 31 октября

В Одессе высаживают белые акации: адреса на 30 и 31 октября

В Одессе продолжается акция “1000 белых акаций”, в рамках которой в разных районах города планируется высадить тысячи саженцев белой акации.
Присоединиться к акции могут все желающие одесситы, сообщают в мэрии.

Где в Одессе будут высаживать акации 30 и 31 октября?

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В эти субботу и воскресенье озеленители коммунального предприятия “Горзелентрест” вместе с горожанами будут высаживать акации по следующим адресам:

  • улица Семена Палия (от ул. Паустовского до ул. Бочарова);
  • проспект Космонавтов (от 1-й станции Люстдорфской дороги до улицы Героев Крут);
  • склоны возле Центрального автовокзала (улица Грушевского).

Высаживать будут деревья возрастом не менее 10 лет и высотой не менее трех метров, с защищенной корневой системой для лучшего приживания саженцев.

Все работы будут проводиться с учетом соблюдения противоэпидемических ограничений.

Начало мероприятия – в 11:00.

Напомним, акция “1000 белых акаций” стартовала в Одессе 23 октября, тогда в городе высадили 100 саженцев крупномеров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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