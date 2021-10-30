В Одессе высаживают белые акации: адреса на 30 и 31 октября

В Одессе продолжается акция “1000 белых акаций”, в рамках которой в разных районах города планируется высадить тысячи саженцев белой акации.
Присоединиться к акции могут все желающие одесситы, сообщают в мэрии.
Где в Одессе будут высаживать акации 30 и 31 октября?
В эти субботу и воскресенье озеленители коммунального предприятия “Горзелентрест” вместе с горожанами будут высаживать акации по следующим адресам:
- улица Семена Палия (от ул. Паустовского до ул. Бочарова);
- проспект Космонавтов (от 1-й станции Люстдорфской дороги до улицы Героев Крут);
- склоны возле Центрального автовокзала (улица Грушевского).
Высаживать будут деревья возрастом не менее 10 лет и высотой не менее трех метров, с защищенной корневой системой для лучшего приживания саженцев.
Все работы будут проводиться с учетом соблюдения противоэпидемических ограничений.
Начало мероприятия – в 11:00.
Напомним, акция “1000 белых акаций” стартовала в Одессе 23 октября, тогда в городе высадили 100 саженцев крупномеров.
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