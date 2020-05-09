В Одессе выпал из окна высотки 24-летний иностранец

Там во дворе многоэтажки нашли бездыханное тело мужчины.

Об этом сообщает облГУНП.

Погибшим оказался 24-летний выходец из соседней страны.

Предварительно известно, что он выпал с балкона квартиры на 8 этаже и скончался на месте.

Отмечается, что жилье снимает его родственница.

Пока точно не известно, как именно все произошло. По главной версии правоохранителей, это был несчастный случай из-за неосторожности.

Материалы по факту происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований. Окончательно причины инцидента станут известны после судмедэкспертизы.

Фото: Телеканал “Академия”

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