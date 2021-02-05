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Мемориал на Люстдорфской дороге в Одессе: реальна ли эта затея? (фото)

Мемориал на Люстдорфской дороге в Одессе: реальна ли эта затея? (фото)

Корреспондент «Одесской жизни» побывал в районе 3-й станции Люстдорфской дороги, где городские власти планируют создать крупный сквер-мемориал.

Напомним, о намерении почтить память погибших во время Второй мировой войны евреев заявил накануне на сессии горсовета городской голова Геннадий Труханов. Сквер уже получил название – «Против забвения». Предполагается, что это будет самый большой мемориальный комплекс города. Зеленая зона займет почти треть гектара, а площадь благоустройства составит около 10 тысяч квадратных метров.

Сквер планируется разместить на территории бывших пороховых складов, где в 19 октября 1941 года фашистские оккупанты расстреляли и сожгли более 25 тысяч евреев.

Сейчас на этом месте раскинулся один из микрорайонов. Дома здесь в основном одно- и двухэтажные, однако на них стремительно наступают ближайшие высотки. На месте предполагаемого сквера располагается мемориал памяти многочисленных жертв «одесского Бабьего Яра».

3-я станция Люстдорфской дороги, высотка

3-я станция Люстдорфской дороги, Звезда Давида

3-я станция Люстдорфской дороги, памятник

На первый взгляд кажется, что создание столь масштабного комплекса на этом участке просто невозможно. Одна из главных причин – наличие большой парковки и автомобильного проезда со стороны Люстдорфской дороги. Однако, по словам Труханова, мэрия уже договорилась с застройщиками, которые возводят дом за сквером, о том, что эти выезды будут перекрыты и вместо них появятся другие.

3-я станция Люстдорфской дороги, дорога

3-я станция Люстдорфской дороги, дома, авто

3-я станция Люстдорфской дороги, авто

В целом для реализации проекта работы предстоит действительно немало. Чего только стоит намерение организовать вместо асфальта и полуразрушенной плитки зеленую зону. Также не совсем понятно, что станет с различными постройками вокруг и главное – как отреагируют на это местные жители.

3-я станция Люстдорфской дороги, мемориал

 

3-я станция Люстдорфской дороги, скамейка

3-я станция Люстдорфской дороги, детская площадка

3-я станция Люстдорфской дороги, машины

3-я станция Люстдорфской дороги, стройка

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