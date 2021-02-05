Мемориал на Люстдорфской дороге в Одессе: реальна ли эта затея? (фото)

Напомним, о намерении почтить память погибших во время Второй мировой войны евреев заявил накануне на сессии горсовета городской голова Геннадий Труханов. Сквер уже получил название – «Против забвения». Предполагается, что это будет самый большой мемориальный комплекс города. Зеленая зона займет почти треть гектара, а площадь благоустройства составит около 10 тысяч квадратных метров.

Сквер планируется разместить на территории бывших пороховых складов, где в 19 октября 1941 года фашистские оккупанты расстреляли и сожгли более 25 тысяч евреев.

Сейчас на этом месте раскинулся один из микрорайонов. Дома здесь в основном одно- и двухэтажные, однако на них стремительно наступают ближайшие высотки. На месте предполагаемого сквера располагается мемориал памяти многочисленных жертв «одесского Бабьего Яра».

На первый взгляд кажется, что создание столь масштабного комплекса на этом участке просто невозможно. Одна из главных причин – наличие большой парковки и автомобильного проезда со стороны Люстдорфской дороги. Однако, по словам Труханова, мэрия уже договорилась с застройщиками, которые возводят дом за сквером, о том, что эти выезды будут перекрыты и вместо них появятся другие.

В целом для реализации проекта работы предстоит действительно немало. Чего только стоит намерение организовать вместо асфальта и полуразрушенной плитки зеленую зону. Также не совсем понятно, что станет с различными постройками вокруг и главное – как отреагируют на это местные жители.

Фото автора

Читайте также: Зонинг Одессы: как депутаты решили «умерить пыл» застройщиков?