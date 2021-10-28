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В Одессе временно запретят парковку возле Аллеи Славы

В Одессе временно запретят парковку возле Аллеи Славы

Сегодня утром, в четверг, 28 октября, в Одессе временно запретят парковку автотранспорта возле Аллеи Славы.

На одесской Аллее Славы состоится торжественный ритуал

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Как пояснили в пресс-службе мэрии города, сегодня одесситы отметят 77-ю годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов. По случаю памятной даты в 10:00 состоится ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке Шевченко.

На период проведения ритуала возложения цветов с 08:00 до 10:30 на площади перед Аллеей Славы будет временно запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение.

Кроме того, конечные остановки городских автобусных маршрутов №203 и №233 будут временно перенесены в район Лидерсовского бульвара угол улицы Базарной (конечная остановка троллейбуса №3).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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