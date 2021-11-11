В Одессе врач и медсестра подделывали ковид-сертификаты: сколько брали и что им грозит

Выдачей фальсифицированных документов, подтверждающих прививку от коронавируса, занимались врач и медицинская сестра поликлиник поликлиники №5 на поселке Котовского. Помогал женщинам знакомый, выполнявший роль посредника между ними и клиентами.

Посредник искал клиентов, врач «вакцинировала»

Установлено, что мужчина подыскивал людей, не желающих вакцинироваться, но готовых платить деньги за подделку статуса вакцинированных. Данные граждан он передавал знакомым медработникам, и те вносили в электронный реестр сведения о якобы проведенной прививке от COVID-19 людям, которых в глаза не видели. Впоследствии сертификат можно было подтянуть в приложении «ДІЯ» или получить непосредственно у посредника. Стоило противникам вакцинации проведение такой сделки две тысячи гривен.

По местам проживания и работы подельников были проведены санкционированные Суворовским районным судом города Одессы обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны с переписками с клиентами, банковские карты, на которые поступали от них средства за неправомерные действия, оргтехника и медицинская документация с записями о псевдо-вакцинации. в том числе поддельные сертификаты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Врача будут судить за подделку документов

Мероприятия проводили сотрудники Управления по противодействию киберпреступлениям в Одесской области ГКП НПУ совместно со следователями отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 и СБУ под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры в сотрудничестве с Минцифрой.

В рамках производства, начатого по ч.2 ст.354 (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины, выясняется полный круг лиц, причастных к данному правонарушению.

Отметим: действующим законодательством установлена ​​ответственность как для тех, кто вносит заведомо ложные сведения в медицинскую документацию о профилактических прививках, так и для тех, кто пользуется заведомо поддельными документами.

Что грозит за подделку ковид-сертификата

Пользователя «липовых» сертификатов о вакцинации грозит сейчас уголовная квалификация по части четыре статьи 358 Уголовного кодекса (УК) Украины — «использование заведомо подложного документа», которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Врачам же, подделывающим сертификаты, угрожает штраф от 17 тысяч гривен и срок до 5 лет тюрьмы, плюс невозможность работы по специальности какое-то время.

В Украине уже есть вынесенные приговоры. Так, в Павлограде (Днепропетровская обл) врача суд оштрафовал на 34 тысячи грн и лишил права заниматься врачебной деятельностью в течении года.

Ранее мы сообщали, что Минздрав дал разъяснения, насколько законна проверка наличия ковид-сертификата

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Фото и видео Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области