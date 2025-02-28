Заказчиком строительства является компания «Біла Акація», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского. Компании принадлежит торгово-развлекательный центр «Европа» на Дерибасовской, а новый ТЦ станет его дополнением.

«Біла Акація» подала в управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета декларацию о начале работ, но вчера отозвала ее для доработки, сообщает «Думская».

Общая площадь нового здания составит 8,3 тыс. кв. м. У него будет четыре наземных этажа и один подземный, а также подстанция.

Строительство продлится 32 месяца.

Первоначально его планировали оформить в стиле хай-тек, но потом решили сделать более классическим (ближе к ар-деко). Новый эскиз торгового центра в 2019 году утвердило муниципальное управление архитектуры.

Земельный участок площадью 15 соток «Біла Акація» взяла в аренду в 2018 году на 20 лет. Во время обсуждения решения некоторые депутаты протестовали: мол, создание нового молла в этом месте чревато транспортным коллапсом. Однако проект защищал лично городской голова Геннадий Труханов, который привел в пример города Западной Европы, где много подобных объектов и проект в итоге был утвержден.

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