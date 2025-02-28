Замовником будівництва є компанія «Біла Акація», яка входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Компанії належить торгово-розважальний центр «Європа» на Дерибасівській, а новий ТЦ стане його доповненням.

«Біла Акація» подала в управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради декларацію про початок робіт, але вчора відкликала її для доопрацювання, повідомляє “Думська”.

Загальна площа нової будівлі становитиме 8,3 тис. кв. м. У неї буде чотири наземні поверхи і один підземний, а також підстанція.

Будівництво триватиме 32 місяці.

Спочатку його планували оформити в стилі хай-тек, але потім вирішили зробити більш класичним (ближче до ар-деко). Новий ескіз торгового центру 2019 року затвердило муніципальне управління архітектури.

Земельну ділянку площею 15 соток «Біла Акація» взяла в оренду 2018 року на 20 років. Під час обговорення рішення деякі депутати протестували: мовляв, створення нового молу в цьому місці загрожує транспортним колапсом. Однак проєкт захищав особисто міський голова Геннадій Труханов, який навів як приклад міста Західної Європи, де багато подібних об’єктів і проєкт зрештою було затверджено.

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