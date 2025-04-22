В полиции Одесской области сообщили, что один из них в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу выяснять давние неприязненные отношения, а не застав хозяина дома, спровоцировал ссору с его женой. Агрессивного мужчину выгнал сосед женщины. Но вскоре он вернулся с группой поддержки.

«Правонарушители выбивали дверь квартиры, дебоширили и били гражданина, когда тот вышел к ним. Во время схватки один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал», — сообщил следователь по делу Виталий Орлов.

Следователи установили трех дебоширов. Ими оказались местные жители в возрасте 31, 22 и 20 лет. Один из них военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое — члены общественной организации.

Во время обыска по месту жительства одного из членов общественной организации были обнаружены незаполненные повестки. Устанавливается местонахождение оружия.

Нарушителям общественного порядка сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

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