В Одессе вместо трамвая со Слободки пустили другой: как он ходит (расписание)

Какое-то время он ходил от Слободки до Херсонского сквера.

А недавно решили и вовсе убрать.

Заменили на другой трамвай – №22. Его маршрут связывает район Слободки с Лузановкой.

Об этом сообщили в пресс-службе “Горэлектротранса”.

На маршрут ежедневно выходит в среднем четыре вагона.

Трамвай идет через ул. Маловского, Балковскую, Херсонский сквер, Пересыпский мост, по ул. Черноморского Казачества и Николаевской дороге до Лузановки.

Вот расписание движения 22-го трамвая:

По материалам traffic.od.ua

Фото: traffic.od.ua, скрин с YouTube

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