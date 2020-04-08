В Одессе вместо трамвая со Слободки пустили другой: как он ходит (расписание)

Маршрут трамвая №12 сначала сократили.
Какое-то время он ходил от Слободки до Херсонского сквера.
А недавно решили и вовсе убрать.
Заменили на другой трамвай – №22. Его маршрут связывает район Слободки с Лузановкой.
Об этом сообщили в пресс-службе “Горэлектротранса”.
На маршрут ежедневно выходит в среднем четыре вагона.
Трамвай идет через ул. Маловского, Балковскую, Херсонский сквер, Пересыпский мост, по ул. Черноморского Казачества и Николаевской дороге до Лузановки.
Вот расписание движения 22-го трамвая:
По материалам traffic.od.ua
Фото: traffic.od.ua, скрин с YouTube
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