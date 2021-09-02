В Одессе ветка дерева «заблокировала» школьников (фото)

Сегодня днем, 2 сентября, на территории одесской школы №16 по улице Пироговской упала огромная ветка дерева. Она практически заблокировала главный вход в школу, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Главный вход в школу закрыли, а детей выпускали из здания через запасной.

Отметим, что на сегодня по городу объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По прогнозу Укргидрометцентра, шквалы достигают скорости до 15-20 м/с, при этом осадки не ожидаются.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что накануне в корпусе университета им. Мечникова на Французском бульваре прямо во время лекции обрушился потолок в одной из аудиторий.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»