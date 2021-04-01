В Одессе включили фонтаны (видео)

В первую очередь специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» фонтаны в центре города: на Театральной и Соборной площадях, в Городском саду, Стамбульском и Греческом парках, в Пале-Рояле, а также фонтан-памятник А.С. Пушкину, «Петя и Гаврик» и фонтан «Молодость», больше известный как «Дети и Лягушка».

Остальные фонтаны будут поэтапно включать в течении месяца, до конца апреля заработают все 25 фонтанов, которые находятся на балансе “Сервисного центра”, сообщили в мэрии Одессы.

Читайте также: В парках и скверах Одессы уже высаживают весенние цветы (фото)

Фото, видео: мэрия Одессы