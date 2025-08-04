атака 4 августа

Ключевые моменты:

  • В ночь на 4 августа враг снова атаковал регион ударными дронами.
  • В результате попаданий возникли масштабные пожары.
  • Пострадал радиорынок и частный дом.
  • Обошлось без жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС в Одесской области, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника.

Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

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