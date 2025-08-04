Ключевые моменты:
- В ночь на 4 августа враг снова атаковал регион ударными дронами.
- В результате попаданий возникли масштабные пожары.
- Пострадал радиорынок и частный дом.
- Обошлось без жертв и пострадавших.
По данным ГСЧС в Одесской области, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника.
Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.
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