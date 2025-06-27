Ключевые моменты:

27 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко занялась сухая трава.

Тушить возгорание взялись посетители парка. Когда приехали пожарные, пламя уже погасили неравнодушные одесситы.

Пожар в парке Шевченко: что известно

Свидетели чрезвычайного происшествия сообщили об этом редакции Одесской жизни.

Они рассказали, что возгорание увидела женщина, которая отдыхала неподалеку. Она вызвала пожарных и сразу после этого самостоятельная начала тушить пламя подручными средствами.

К ней присоединились другие посетители и хотя спасательная бригада оперативно прибыла на место чрезвычайного происшествия, с пожаром к тому времени справились простые одесситы.

Пожарным осталось только проверить место пожара, ничего ли там не тлеет.

Все это происходило довольно быстро и вскоре о возгорании напоминало лишь огромное черное пятно среди деревьев. Интересный факт — те, кто тушил пожар быстро разбежались после того, как затоптали его.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Но трава вокруг сухая, погода теплая, поэтому пожар могло вызвать любое неосторожное обращение с огнем.

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