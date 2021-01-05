Новости Одессы и Одесской области

В Одессе уже стали появляться елки у мусорных контейнеров (фотофакт)

В Одессе уже стали появляться елки у мусорных контейнеров (фотофакт)

Время летит быстро, и тема «откуда прибыли елки и где они дешевле?» сменилась темой «как избавиться от елки?».

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Причем, в Одессе в этом году от елок стали избавляться что-то слишком рано.

И все, как обычно: далеко не все готовы отвозить новогоднюю живую красотку в «нужное» место, обменяв ее на конфеты.

Делают это «старым дедовским способом».

На календаре только 5 января, а корреспондент «Одесской жизни» уже «познакомилась» с первой выброшенной елкой у мусорного контейнера. Живая елочка еще в прекрасном состоянии, но ее уже выбросили. Красуется теперь у мусорника…

Фото: Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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