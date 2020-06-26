Oceanman Odessa-2020: когда и где пройдут престижные соревнования по плаванию

Об этом стало известно на совещании по подготовке к соревнованиям, информирует пресс-служба мэрии Одессы.

«Из-за пандемии мы отменили или перенесли на более поздний период множество спортивных и культурных мероприятий. Традиционно Oceanman проводится в Одессе в начале осени. Мы надеемся, что к этому времени карантин будет снят, и к нам, как и в прошлые годы, приедет множество спортсменов из других стран. А если останется адаптивный карантин, то у нас есть все возможности для соблюдения карантинных норм», – отметил Геннадий Труханов, цитирует пресс-служба.

Заплывы будут стартовать на пляже «Отрада».

Какие заплывы запланированы:

Oceanman на дистанцию 10 километров;

Half Oceanman на дистанцию 5 километров;

Sprint на дистанцию 2 километра;

OceanKids на дистанцию 500 метров;

OceanTeam на дистанцию от 3 до 500 метров;

Благотворительный заплыв на дистанцию 1 километр.

Как отметили в мэрии, заплывы на 10 и 5 километров — квалификация для участия в чемпионате мира.

Первые в Украине соревнования OCEANMAN ODESSA состоялись 8-9 сентября 2018 года. Тогда собрали 774 спортсмена из 17 стран мира. В 2019 году в соревнованиях участвовали уже 809 пловцов из разных стран.

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