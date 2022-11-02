Новости Одессы и Одесской области

В Одессе устроят почти полторы сотни пунктов обогрева

В Одессе устроят почти полторы сотни пунктов обогрева

Впереди зимний период и из-за обстрелов врага город может остаться без тепла. На этот случай в Одессе обустроят 141 пункт обогрева.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Там приводят слова городского головы Геннадия Труханова о том, что городские власти определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Это 67 убежищ, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева.

Обустраивать так много мест, где люди смогут греться, понадобилось потому, что россия регулярно обстреливает нашу критическую инфраструктуру и город должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации.

Горзелентрест уже заготовил 400 кубических метров дров. Процесс продолжается.

Также мэр обратился к руководителям ОСМД города продумать, как они могут подготовить свои дома к тяжелому сезону: закупить генераторы, булерьяны (усовершенствованные буржуйки), обустроить на придомовой территории места для приготовления пищи, а также сделать запасы воды и продуктов питания.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, когда в Одессе начнется отопительный сезон.

Перед этим украинцев предупредили, что в стране возможны перебои со светом, водой и связью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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