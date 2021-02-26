В Одессе намерены обустроить больше площадок для крупногабаритного мусора

В Одессе собираются обустроить больше площадок для строительного и крупногабаритного мусора. Об этом сообщила сегодня директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских на муниципальном заседании комиссии по ЖКХ.

По словам директора департамента, на сегодняшний день в Одессе функционируют пять площадок, куда горожане могут выбросить старую мебель и строительный мусор. Две из них работают в Суворовском районе, две – в Малиновском и одна – в Киевском. В результате, по мнению чиновницы, в этих районах количество крупногабаритного мусора около городских мусорных контейнеров значительно уменьшилось. А вот добросовестным жителям Приморского района города приходится добираться в другие районы, чтобы избавиться от старой мебели или строительного мусора.

Мостовских также сообщила, что в текущем году в Одессе должны утвердить схему очистки территорий. По заказу городских властей она была разработана харьковским НИИ. Согласно схеме, повсеместно будет введен раздельный сбор мусора, а также произведен подсчет необходимого каждому одесскому микрорайону количества контейнеров, мусоровозов, площадок для крупногабаритных отходов. По словам чиновницы, это необходимо для своевременной уборки мусора и предотвращения его скопления возле баков.

Напомним, в Одессе пересмотрели нормы вывоза твердого бытового мусора для населения.