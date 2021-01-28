Новости Одессы и Одесской области

В Одессе утвердили новые нормы вывоза мусора: платить придется больше

В Одессе утвердили новые нормы вывоза мусора: платить придется больше

В Одессе пересмотрели нормы вывоза твердого бытового мусора для населения. 

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Соответствующее решение 17 января принял исполнительный комитет Одесского городского совета.

Ранее на одного жителя многоквартирного дома в Одессе в год приходилось 2,92 кубометра мусора. Жителя частного дома – 4,8 кубометра. Тариф на вывоз мусора составлял 70,32 грн за кубометр. Поэтому один житель многоквартирного дома должен был платить 17,11 грн в месяц, частного дома — по 28,12 грн.

Новым решение нормы вывоза увеличились до 3,199 и 5,522 кубометра в многоквартирных и частных домах соответственно. Тариф с человека в месяц составит 18,7 грн и 32,36 грн соотвественно.

Нормы будут действовать с 1 февраля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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