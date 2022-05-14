В Одессе уничтожили две российские авиабомбы (фото)

Две авиабомбы ФАБ-500 были сброшены российскими агрессорами на курортный поселок Одесской области, но не разорвались.

Сегодня их уничтожили пиротехники ГСЧС Украины в Одесской области.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж, как происходили изъятие и транспортировка взрывоопасных предметов.

Бомбы были уничтожили в специально отведенном месте.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя трогать их, а надо сразу звонить в оперативные службы по номерам 101 и 102.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе обезвредили мину, которая всплыла на поверхность воды.

Также «Одесская Жизнь» писала, что в Черном море могут дрейфовать мины, установленные российскими агрессорами на подходах к портам Украины. С их помощью враг препятствует судоходству в районе портов Большой Одессы (Одесса, Южный, Черноморск).

Напомним, что в этом году из-за российской агрессии отдых на морском берегу опасен. Пляжи Одессы и области заминиованы.